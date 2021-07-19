Британия готовится пригрозить ЕС нарушением соглашения о Brexit, требуя уступок - СМИ

Великобритания на этой неделе грозит отступить от соглашения о Brexit, если Европейский союз не проявит большую гибкость в отношении Северной Ирландии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Британии и ЕС, передает "Европейская правда".

Дэвид Фрост, британский министр, возглавляющий переговоры по Brexit, готовится объявить о значительном потенциальном изменении ирландского протокола, которое может иметь далеко идущие последствия для отношений с ЕС, заявил один из источников.

Брюссель ожидает, что Фрост настаивать на отклонении от протокола, если ЕС не согласится на компромисс, заявил дипломат ЕС, который был проинформирован о переговорах с британскими переговорщиками.

"Это будет мольбой дальнейших переговоров с ЕС в сочетании с угрозой. Но мы не согласимся на просмотр ирландского протокола", - заявил высокопоставленный представитель ЕС.

Ожидается, что Великобритания выйдет за пределы своих требований по изменениям в ветеринарных правилах. Высокопоставленный чиновник ЕС и второй дипломат ЕС заявил, что Лондон будет добиваться отстранения Европейского суда от арбитражного процесса.

Отступление от так называемого Северо-Ирландского протокола является рискованным шагом: целью соглашения было обеспечение деликатного мира, что был принесен в Северную Ирландию мирным договором в 1998 году при посредничестве США, который закончил три десятилетия межконфессионального конфликта.

Напомним, чтобы после Brexit сохранить "прозрачную" границу между обеими частями острова Ирландия (что является частью мирного соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии), Северную Ирландию фактически оставили в едином рынке ЕС, а таможенные проверки теперь должны осуществляться в портах - между Северной Ирландией и Британией. На практике это привело к проблемам с движением товаров и политическому кризису в регионе - появлением таможенной границы между частями Великобритании категорически недовольны лоялисты и юнионисты и требуют пересмотреть условия.