Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кількість жертв масштабної повені на заході Німеччини перевищила 160

Перед візитом Зеленського в Грузії звільнили двох ув’язнених українських яхтсменів

Бельгія відкрила кордони для українців

Борис Джонсон йде на самоізоляцію на тлі критики






Туреччина заявила, що рішення Суду ЄС про хіджаби "надає легітимність расизму"

Понеділок, 19 липня 2021, 16:13

Влада Туреччини розкритикувала рішення суду Європейського союзу дозволити роботодавцям забороняти носіння хусток на робочих місцях, заявивши, що це "удар з прав мусульманських жінок" і "додасть легітимність расизму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що цей крок сприятиме ісламофобії.

"Рішення Європейського суду про хустки на робочому місці - ще один удар по правах мусульманських жінок", - написав він у Twitter.

Він сказав, що це "зіграє на руку паліям війни проти ісламу в Європі", і запитав: "Чи виключає тепер концепція релігійної свободи мусульман?".

Фахреттін Алтун, директор зі зв'язків з громадськістю Ердогана, назвав це рішення неймовірним і "спробою надати легітимність расизму".

"Замість того, щоб засуджувати своє темне минуле, Європа тепер прагне прийняти його. Ми засуджуємо цю постанову, яка ущемляє людську гідність", - сказав він.

Нагадаємо, Суд ЄС виніс рішення про те, що компанії за певних умов можуть забороняти мусульманкам носити хіджаб на роботі.

Питання про хіджаб - традиційну хустку, яку носять на голові та плечах, - роками викликало суперечки в Європі та підкреслювало різкі розбіжності щодо інтеграції мусульман.

У своєму рішенні від 2017 року Суд ЄС у Люксембурзі вже заявив, що компанії можуть заборонити персоналу носити ісламські хустки та інші видимі релігійні символи за певних умов. На той час це викликало величезну реакцію серед релігійних груп.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина Суд ЄС
powered by lun.ua