Туреччина заявила, що рішення Суду ЄС про хіджаби "надає легітимність расизму"

Влада Туреччини розкритикувала рішення суду Європейського союзу дозволити роботодавцям забороняти носіння хусток на робочих місцях, заявивши, що це "удар з прав мусульманських жінок" і "додасть легітимність расизму".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що цей крок сприятиме ісламофобії.

"Рішення Європейського суду про хустки на робочому місці - ще один удар по правах мусульманських жінок", - написав він у Twitter.

Він сказав, що це "зіграє на руку паліям війни проти ісламу в Європі", і запитав: "Чи виключає тепер концепція релігійної свободи мусульман?".

Фахреттін Алтун, директор зі зв'язків з громадськістю Ердогана, назвав це рішення неймовірним і "спробою надати легітимність расизму".

"Замість того, щоб засуджувати своє темне минуле, Європа тепер прагне прийняти його. Ми засуджуємо цю постанову, яка ущемляє людську гідність", - сказав він.

Нагадаємо, Суд ЄС виніс рішення про те, що компанії за певних умов можуть забороняти мусульманкам носити хіджаб на роботі.

Питання про хіджаб - традиційну хустку, яку носять на голові та плечах, - роками викликало суперечки в Європі та підкреслювало різкі розбіжності щодо інтеграції мусульман.

У своєму рішенні від 2017 року Суд ЄС у Люксембурзі вже заявив, що компанії можуть заборонити персоналу носити ісламські хустки та інші видимі релігійні символи за певних умов. На той час це викликало величезну реакцію серед релігійних груп.