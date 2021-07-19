Турция заявила, что решение Суда ЕС о хиджабах "дает легитимность расизму"

Власти Турции подвергли критике решение суда Европейского союза разрешить работодателям запрещать ношение головных платков на рабочих местах, заявив, что это "удар по правам мусульманских женщин" и "придаст легитимность расизму".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что этот шаг будет способствовать исламофобии.

"Решение Европейского суда о платках на рабочем месте - еще один удар по правам мусульманских женщин", - написал он в Twitter.

Он сказал, что это "сыграет на руку тем поджигателям войны против ислама в Европе", и спросил: "Исключает ли теперь концепция религиозной свободы мусульман?".

Фахреттин Алтун, директор по связям с общественностью Эрдогана, назвал это решение невероятным и "попыткой придать легитимность расизму".

"Вместо того, чтобы осуждать свое темное прошлое, Европа теперь стремится принять его. Мы осуждаем это постановление, ущемляющее человеческое достоинство", - сказал он.

Напомним, Суд ЕС вынес решение о том, что компании при определенных условиях могут запрещать мусульманкам носить хиджаб на работе.

Вопрос о хиджабе - традиционном платке, который носят на голове и плечах, - годами вызвал споры в Европе и подчеркивал резкие разногласия по интеграции мусульман.

В своем решении от 2017 года Суд ЕС в Люксембурге уже заявил, что компании могут запретить персоналу носить исламские платки и другие видимые религиозные символы при определенных условиях. В то время это вызвало огромную реакцию среди религиозных групп.