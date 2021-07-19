Зеленский считает "Восточное партнерство" полуживым из-за отсутствия целей со стороны ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейскому Союзу не хватает стратегического видения целей программы "Восточное партнерство".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время выступления на Батумской международной конференции.

Зеленский напомнил, что в декабре должен состояться очередной саммит стран "Восточного партнерства", на котором он надеется увидеть политическое наполнение этого формата.

"Это очень важно. Но отсутствие со стороны Евросоюза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. Иначе, честно говоря, непонятна целесообразность этого вообще. Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина будет поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет способствовать реализации европейских стремлений.

"Верю, что мы вместе с вами дойдем до цели. И вместе отметим пополнения европейской семьи тремя сестрами - Украиной, Грузией и Молдовой", - добавил он.