Компанію Трампа звинуватили у несплаті податків

Компанію експрезидента США Дональда Трампа та її фінансового директора звинуватили у шахрайстві з податками.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Вважається, що вони протягом 16 років недоплачували податки, вигадавши схему, що дозволила провести близько 1,7 млн доларів неоподатковуваними через "непрямі компенсації співробітникам", зокрема за оренду житла, витрат на авто або навчання.

Самого Дональда Трампа ні в чому не звинувачують, але прокурори зауважили, що він підписав деякі з чеків, які фігурують у справі.

Це перша кримінальна справа після дворічного розслідування щодо справ колишнього президента США.

The Trump Organization - організація, через яку експрезидент здійснював чимало своїх бізнес-операцій, зокрема інвестиції в офісні будівлі, готелі, гольф-клуби та інше. Відколи Трампа обрали президентом, повсякденними справами організації займались його сини.

В обвинувальному акті зазначають, що з 2005 року Trump Organization та її головний фінансовий директор Аллен Вайссельберг приховали від податківців частину грошей, виплачуючи їх вищим посадовцям як додаткові пільги.

Лише Вайссельберга звинувачують у тому, що він недоплатив у федеральний бюджет, бюджет штату й міста понад 900 тисяч доларів.

Вайссельберг і юристи Trump Organization всі звинувачення заперечують.

Найсерйозніше звинувачення проти Вайссельберга передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі. За махінації з податками загрожує штраф у розмірі подвоєної суми несплаченого податку.

73-річний фінансовий директор працював у компанії кілька десятиріч, тому припускають, що прокурори можуть запропонувати йому співпрацю зі слідством, щоб отримати від нього більше інформації.

Після останнього засідання у Вайссельберга відібрали паспорт, але залишили на волі без застави.

Трамп назвав справу "полюванням на відьом з боку радикальних лівих демократів".

Наступне засідання у справі очікується 20 вересня.