Компании Трампа обвинили в неуплате налогов

Компании экс-президента США Дональда Трампа и ее финансового директора обвинили в мошенничестве с налогами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Считается, что они в течение 16 лет недоплачивали налоги, придумав схему, которая позволила провести около 1,7 млн долларов необлагаемыми через "косвенные компенсации сотрудникам", в частности за аренду жилья, расходов на авто или учебу.

Самого Дональда Трампа ни в чем не обвиняют, но прокуроры отметили, что он подписал некоторые из чеков, которые фигурируют в деле.

Это первое уголовное дело после двухлетнего расследования по делам бывшего президента США.

The Trump Organization - организация, через которую экс-президент осуществлял немало своих бизнес-операций, в том числе инвестиции в офисные здания, гостиницы, гольф-клубы и прочее. С тех пор как Трампа избрали президентом, повседневными делами организации занимались его сыновья.

В обвинительном акте отмечают, что с 2005 года Trump Organization и ее главный финансовый директор Аллен Вайссельберг скрыли от налоговиков часть денег, выплачивая их высшим должностным лицам как дополнительные льготы.

Только Вайссельберга обвиняют в том, что он недоплатил в федеральный бюджет, бюджет штата и города более 900 тыс. долларов.

Вайссельберг и юристы Trump Organization все обвинения отрицают.

Самое серьезное обвинение против Вайссельберга предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. За махинации с налогами грозит штраф в размере удвоенной суммы неуплаченного налога.

73-летний финансовый директор работал в компании несколько десятилетий, предполагается, что прокуроры могут предложить ему сотрудничество со следствием, чтобы получить от него больше информации.

После последнего заседания у Вайссельберга отобрали паспорт, но оставили на свободе без залога.

Трамп назвал дело "охотой на ведьм со стороны радикальных левых демократов".

Следующее заседание по делу ожидается 20 сентября.