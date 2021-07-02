Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Румынии произошел взрыв на крупнейшем НПЗ страны

Начали действовать усиленные правила въезда в Украину из Британии, России и еще двух стран

РФ запретила въезд мэру Риги

Германия рекомендует "смешивать" вакцины после AstraZeneca в любом возрасте






Компании Трампа обвинили в неуплате налогов

Пятница, 2 июля 2021, 11:25

Компании экс-президента США Дональда Трампа и ее финансового директора обвинили в мошенничестве с налогами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Считается, что они в течение 16 лет недоплачивали налоги, придумав схему, которая позволила провести около 1,7 млн долларов необлагаемыми через "косвенные компенсации сотрудникам", в частности за аренду жилья, расходов на авто или учебу.

Самого Дональда Трампа ни в чем не обвиняют, но прокуроры отметили, что он подписал некоторые из чеков, которые фигурируют в деле.

Это первое уголовное дело после двухлетнего расследования по делам бывшего президента США.

The Trump Organization - организация, через которую экс-президент осуществлял немало своих бизнес-операций, в том числе инвестиции в офисные здания, гостиницы, гольф-клубы и прочее. С тех пор как Трампа избрали президентом, повседневными делами организации занимались его сыновья.

В обвинительном акте отмечают, что с 2005 года Trump Organization и ее главный финансовый директор Аллен Вайссельберг скрыли от налоговиков часть денег, выплачивая их высшим должностным лицам как дополнительные льготы.

Только Вайссельберга обвиняют в том, что он недоплатил в федеральный бюджет, бюджет штата и города более 900 тыс. долларов.

Вайссельберг и юристы Trump Organization все обвинения отрицают.

Самое серьезное обвинение против Вайссельберга предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы. За махинации с налогами грозит штраф в размере удвоенной суммы неуплаченного налога.

73-летний финансовый директор работал в компании несколько десятилетий, предполагается, что прокуроры могут предложить ему сотрудничество со следствием, чтобы получить от него больше информации.

После последнего заседания у Вайссельберга отобрали паспорт, но оставили на свободе без залога.

Трамп назвал дело "охотой на ведьм со стороны радикальных левых демократов".

Следующее заседание по делу ожидается 20 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua