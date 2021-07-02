РФ заборонила в’їзд меру Риги

Росія закрила в'їзд в країну меру Риги Мартіньшу Стакісу.

Про це заявила офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням Meduza.

"У нинішніх непростих соціально-економічних умовах, в яких опинилася Латвія, ризькому градоначальнику, напевно, варто було б займатися не політичним хуліганством, а подумати про розвиток торгово-економічних зв'язків з російськими регіонами, як це успішно вдавалося його попередникам. <...> Тепер Мартіньшу Стакісу це буде робити значно складніше. Він внесений до списку осіб, яким заборонений в'їзд в Російську Федерацію", - заявила Захарова.

Причиною заборони на в'їзд в РФ стало те, що Стакіс в травні 2021 року зняв російський прапор, який разом з прапорами інших країн був розміщений в центрі Риги під час чемпіонату світу з хокею, і замінив його на прапор з символікою Олімпійського комітету Росії.

МЗС РФ назвав дії Стакіса "неповагою до державної символіки Росії" і заявив, що санкції ВАДА, що забороняють використання російського прапора, в даному випадку не застосовуються, оскільки вони стосуються лише місць проведення спортивних заходів.

В один день з російським прапором Мартіньш Стакіс і глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич прибрали з центру Риги білоруський прапор і замінили його на біло-червоно-білий прапор, який раніше був у Білорусі офіційним, а тепер є символом опозиції. Стакіс назвав недоречним "прапор, що символізує режим, який займається державним тероризмом".

У відповідь на це Білорусь вислала практично всіх співробітників і дипломатів посольства Латвії, лишивши лише технічного працівника.