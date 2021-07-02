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ЄС проведе позачерговий саміт, присвячений відносинам з Китаєм

П'ятниця, 2 липня 2021, 14:19

Євросоюз проведе спеціальний саміт 6 жовтня, щоб обговорити відносини з Китаєм і активізувати зв'язки з шістьма балканськими країнами, які сподіваються приєднатися до блоку.

Про це заявив прем'єр-міністр головуючої в ЄС Словенії Янез Янша, повідомляє Reuters.

"Шостого жовтня... відбудеться позачерговий саміт Європейського Союзу, який спочатку буде присвячений відносинам з Китаєм, а потім і відносинам з представниками Західних Балкан", - сказав Янша.

Поки невідомо, чи буде запрошений президент Китаю Сі Цзіньпін. Через COVID-19 два саміти ЄС-Китай минулого року, в червні та вересні, були проведені в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, ЄС у червні представив документ, у якому викладена стратегія відносин блоку з Росією, що базуватиметься на трьох принципах: протидії, стримуванні та взаємодії.

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