ЄС проведе позачерговий саміт, присвячений відносинам з Китаєм

Євросоюз проведе спеціальний саміт 6 жовтня, щоб обговорити відносини з Китаєм і активізувати зв'язки з шістьма балканськими країнами, які сподіваються приєднатися до блоку.

Про це заявив прем'єр-міністр головуючої в ЄС Словенії Янез Янша, повідомляє Reuters.

"Шостого жовтня... відбудеться позачерговий саміт Європейського Союзу, який спочатку буде присвячений відносинам з Китаєм, а потім і відносинам з представниками Західних Балкан", - сказав Янша.

Поки невідомо, чи буде запрошений президент Китаю Сі Цзіньпін. Через COVID-19 два саміти ЄС-Китай минулого року, в червні та вересні, були проведені в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, ЄС у червні представив документ, у якому викладена стратегія відносин блоку з Росією, що базуватиметься на трьох принципах: протидії, стримуванні та взаємодії.

Читайте також - Поворот до Китаю? Запитання до зовнішньополітичної стратегії України