ЕС проведет внеочередной саммит, посвященный отношениям с Китаем

Европейский Союз проведет специальный саммит 6 октября, чтобы обсудить отношения с Китаем и активизировать связи с шестью балканскими странами, которые надеются присоединиться к блоку.

Об этом заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Словении Янез Янша, сообщает Reuters.

"Шестого октября... состоится внеочередной саммит Европейского Союза, который сначала будет посвящен отношениям с Китаем, а затем и отношениям с представителями Западных Балкан", - сказал Янша.

Пока неизвестно, будет ли приглашен президент Китая Си Цзиньпин. Из-за COVID-19 два саммита ЕС-Китай в прошлом году, в июне и сентябре, были проведены в режиме видеоконференции.

Напомним, ЕС в июне представил документ, в котором изложена стратегия отношений блока с Россией, основанную на трех принципах: противодействия, сдерживании и взаимодействия.

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