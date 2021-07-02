У Латвії суд лишив під вартою депутата, підозрюваного у шпигунстві на РФ

Ризький окружний суд в п'ятницю, 2 липня прийняв рішення залишити в силі запобіжний захід у вигляді арешту у відношенні депутата Сейму Яніса Адамсонса, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Закон говорить, що утримання під вартою може застосовуватися тільки в тому випадку, якщо конкретні факти, отримані в ході кримінального провадження, викликають обґрунтовану підозру в тому, що особа вчинила злочин, який карається позбавленням волі, та застосування іншого запобіжного не може гарантувати, що це особа не вчинить новий злочин або не стане ухилятися від розслідування.

Як уже повідомлялося раніше, Служба державної безпеки Латвії підозрює Адамсонса в більш ніж 40 епізодах шпигунства, а Латвійське телебачення повідомило, що він підозрюється в передачі інформації Росії протягом останніх чотирьох років.

10 червня працівники Державної поліції і Служби державної безпеки проводили обшук за місцем проживання Адамсонса. 11 червня Суд Відземського передмістя Риги в якості запобіжного заходу для депутата обрав арешт.

Адамсонс є членом комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, але не має виданого Бюро по захисту Сатверсме допуску до інформації, що містить державну таємницю.