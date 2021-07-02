В Латвии суд оставил под стражей депутата, подозреваемого в шпионаже на РФ

Рижский окружной суд в пятницу, 2 июля принял решение оставить в силе меру пресечения в виде ареста в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Закон говорит, что содержание под стражей может применяться только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного производства, вызывают обоснованные подозрения в том, что лицо совершило преступление, наказуемое лишением свободы, и применения иной меры не может гарантировать, что это лицо не совершит новое преступление или не станет уклоняться от расследования.

Как уже сообщалось ранее, Служба государственной безопасности Латвии подозревает Адамсонса в более чем 40 эпизодах шпионажа, а Латвийское телевидение сообщило, что он подозревается в передаче информации России в течение последних четырех лет.

10 июня работники Государственной полиции и Службы государственной безопасности проводили обыск по месту жительства Адамсонса. 11 июня Суд Видземского предместья Риги в качестве меры пресечения для депутата выбрал арест.

Адамсонс является членом комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выданного Бюро по защите Сатверсме допуска к информации, содержащей государственную тайну.