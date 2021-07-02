Віцепрезидент Єврокомісії відмовився від фото з прем'єром Словенії, яка почала головувати в ЄС

Віцепрезидент Європейської комісії Франc Тіммерманс відмовився сфотографуватися з правим прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею на церемонії, присвяченій початку головування країни в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Під час вступної зустрічі в Любляні з 27 членами комісії Янша показав їм фотографію словенського судді з депутатом Європарламенту від Соціал-демократичної партії Словенії та іншими депутатами.

Янша, якого критикували за нападки на незалежність судової системи Словенії, назвав фотографію доказом політичної упередженості суддів країни. Ця заяву відкинув Тіммерманс, віцепрезидент комісії і член групи соціалістів і демократів, який згодом відмовився брати участь у традиційній груповій фотографії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пізніше заявила журналістам, що судді мають право на особисте життя і що це не повинно використовуватися для нав'язування упередженості.

У заяві після інциденту Тіммерманс, колишній міністр закордонних справ з нідерландської Лейбористської партії, сказав: "Я просто не міг перебувати на одній трибуні з прем'єр-міністром Яншею після його неприйнятних нападок і наклепу на двох суддів і двох депутатів Європарламенту".

"Він кинув виклик їх чесності, тому що вони були на одній фотографії. Судова незалежність і повага ролі обраних депутатів Європарламенту є наріжними каменями верховенства закону, без яких ЄС не може функціонувати", - додав він.