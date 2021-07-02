Вице-президент Еврокомиссии отказался от фото с премьером Словении, начавшей председательство в ЕС

Вице-президент Европейской комиссии Франc Тиммерманс отказался сфотографироваться с правым премьер-министром Словении Янезом Яншей на церемонии, посвященной началу председательства страны в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Во время вступительной встречи в Любляне с 27 членами комиссии Янша показал им фотографию словенского судьи с депутатом Европарламента от Социал-демократической партии Словении и другими депутатами.

Янша, которого критиковали за нападки на независимость судебной системы Словении, назвал фотографию доказательством политической предвзятости судей страны. Это заявление отверг Тиммерманс, вице-президент комиссии и член группы социалистов и демократов, который впоследствии отказался участвовать в традиционной групповой фотографии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила журналистам, что судьи имеют право на личную жизнь и это не должно использоваться для навязывания предвзятости.

В заявлении после инцидента Тиммерманс, бывший министр иностранных дел из нидерландской Лейбористской партии, сказал: "Я просто не мог находиться на одной трибуне с премьер-министром Яншей после его неприемлемых нападок и клеветы на двух судей и двух депутатов Европарламента".

"Он бросил вызов их честности, потому что они были на одной фотографии. Судебная независимость и уважение роли избранных депутатов Европарламента являются краеугольными камнями верховенства закона, без которых ЕС не может функционировать", - добавил он.