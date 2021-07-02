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Естонія відкрилася для вакцинованих українців

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Естонія відкрилася для вакцинованих українців

П'ятниця, 2 липня 2021, 17:34

Естонія дозволила в'їзд повністю вакцинованим українцям з туристичною метою, в тому числі не тільки з вакцинами, які затверджені в Євросоюзі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Для подорожей українців відкрилася Естонія — в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС", - написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

Відповідно до інформації на карті МЗС, в’їзд до Естонії з метою туризму дозволений для осіб, які прибувають з будь-яких третіх країн (у т.ч. з України) без симптомів захворювання на COVID-19, та які пройшли повний курс вакцинації.

Вакцини, що офіційно використовуються в Україні, і наразі приймаються Естонією: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac. Після останньої дози вакцини має пройти не більше року.

Нагадаємо, Австрія та Нідерланди з 1 липня дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

Раніше повідомлялося, що сім країн ЄС схвалили індійську вакцину Covishield для прибуваючих мандрівників.

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