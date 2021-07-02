Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Эстония открылась для вакцинированных украинцев

Россия не рискнет суицидальной войной против НАТО в Черном море – Кулеба

В Румынии произошел взрыв на крупнейшем НПЗ страны

Начали действовать усиленные правила въезда в Украину из Британии, России и еще двух стран






Эстония открылась для вакцинированных украинцев

Пятница, 2 июля 2021, 17:34

Эстония разрешила въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью, в том числе не только с вакцинами, которые утверждены в Евросоюзе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

Согласно информации на карте МИД, въезд в Эстонию с целью туризма разрешен для лиц, прибывающих из любых третьих стран (в том числе из Украины) без симптомов заболевания COVID-19, которые прошли полный курс вакцинации.

Вакцины, которые официально используются в Украине, и сейчас принимаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac. После последней дозы вакцины должно пройти не больше года.

Напомним, Австрия та Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

Ранее сообщалось, что семь стран ЕС одобрили индийскую вакцину Covishield для прибывающих путешественников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Туризм Вакцины
powered by lun.ua