Австрія збільшила штрафи за порушення правил COVID-перепусток

Австрія запровадила суворіші штрафи для тих, хто порушує правила надання доказів того, що людина не хвора коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

В Австрії діє так зване "правило 3G" - "Getestet, Geimpft, Genesen" (протестований, вакцинований, вилікуваний) і описує три способи надання доказів того, що людина несприйнятлива до вірусу.

Будь-який австрієць, який хоче відвідати ресторани, готелі та взяти участь в заходах, постригтися тощо, повинен зробити це відповідно до "правила 3G".

Це означає, що потрібно буде пред'явити докази вакцинації, негативний результат тесту або недавнього одужання від вірусу.

Тепер за порушення правил заклад можуть оштрафувати на суму до 3600 євро, а гостей - до 500 євро.

Поліція зможе накласти штрафи на місці за порушення правил. Раніше можна було оштрафувати кого-небудь за недотримання правила, однак це мало відбуватися в рамках адміністративної процедури, яка забирала багато часу.

Раніше повідомлялося, що на тлі зростання числа випадків зараження коронавірусом влада Австрії вирішила з 22 липня посилити низку заходів зі стримування пандемії.