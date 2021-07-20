Австрия увеличила штрафы за нарушение правил COVID-пропусков

Австрия ввела строгие штрафы для тех, кто нарушает правила предоставления доказательств того, что человек не болен коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Австрии действует так называемое "правило 3G" - "Getestet, Geimpft, Genesen" (протестирован, вакцинирован, вылечен) и описывает три способа предоставления доказательств того, что человек невосприимчив к вирусу.

Любой австриец, который хочет посетить рестораны, гостиницы и принять участие в мероприятиях, постричься и т.д., должен сделать это в соответствии с "правилом 3G".

Это означает, что нужно будет предъявить доказательства вакцинации, отрицательный результат теста или недавнего выздоровления от вируса.

Теперь за нарушение правил заведение могут оштрафовать на сумму до 3600 евро, а гостей - до 500 евро.

Полиция сможет наложить штрафы на месте за нарушение правил. Раньше можно было оштрафовать кого-нибудь за несоблюдение правила, однако это должно происходить в рамках административной процедуры, которая отнимала много времени.

Ранее сообщалось, что на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом власти Австрии решили с 22 июля усилить ряд мер по сдерживанию пандемии.