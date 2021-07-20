Повені у Німеччині: на допомогу жителям постраждалих районів прийшли сотні волонтерів

У Німеччині сотні волонтерів з різних регіонів країни прийшли на допомогу жителям районів, що постраждали від наймасштабнішої повені з часів Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у репортажі Deutsche Welle.

Люди з навколишніх міст, а іноді й інших регіонів почали самоорганізовуватися і допомагати жителям постраждалих сіл розчищати вулиці, вивозити сміття і чистити помешкання - лопатами або власною спецтехнікою.

Волонтери, в яких взяли коментар, розповіли, що не змогли просто залишитись вдома, побачивши кадри з наслідками стихійного лиха.

За словами одного з пожежників, облаштоване для людей тимчасове житло не знадобилося - усіх розмістили в себе готелі й пансіони з довколишніх міст, а рятувальникам постійно підвозять їжу і все необхідне.

"Нюрбургринг", автополігон для заїздів "Формули 1", перетворили на великий центр збору гуманітарної допомоги. У ньому працюють щонайменш 500 волонтерів, робота йде цілодобово. Посилки почали надходити з усієї території країни, і на цей час одягу і продуктів вже стільки, що охочих допомогти просять робити не речові, а фінансові пожертви.

"Якщо шукати якийсь позитив у всій цій катастрофі - то це хвиля готовності допомогти", - каже представник Нюрбургрингу Інго Бьодер.

"Це жахлива ситуація, але згуртованість людей - неймовірна", - розповідає одна з волонтерок.

За оцінкою німецької будівельної індустрії, відбудова після повеней у землях в Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія займе кілька років. В уряді оцінюють вартість майбутніх робіт мільярдами євро.