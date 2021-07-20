Наводнение в Германии: на помощь жителям пострадавших районов пришли сотни волонтеров

Сотни волонтеров из разных регионов страны пришли на помощь жителям районов Германии, пострадавших от самого масштабного наводнения со времен Второй мировой войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в репортаже Deutsche Welle.

Люди из окрестных городов, а иногда и других регионов начали самоорганизовываться и помогать жителям пострадавших сел расчищать улицы, вывозить мусор и чистить помещения - лопатами или собственной спецтехникой.

Волонтеры, у которых взяли комментарий, рассказали, что не смогли просто остаться дома, увидев кадры с последствиями стихийного бедствия.

По словам одного из пожарных, оборудованное для людей временное жилье не понадобилось - всех разместили у себя гостиницы и пансионы из близлежащих городов, а спасателям постоянно подвозят еду и все необходимое.

"Нюрбургринг", автополигон для заездов "Формулы 1", превратили в крупный центр сбора гуманитарной помощи. В нем работают как минимум 500 волонтеров, работа идет круглосуточно. Посылки начали поступать со всей территории страны и в настоящее время одежды и продуктов уже столько, что желающих помочь просят делать не вещественные, а финансовые пожертвования.

"Если искать какой-то позитив во всей этой катастрофе - это волна готовности помочь", - говорит представитель Нюрбургринга Инго Бьодер.

"Это ужасная ситуация, но сплоченность людей - невероятная", - рассказывает одна из волонтерок.

По оценке немецкой строительной индустрии, восстановление после наводнений в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия займет несколько лет. В правительстве оценивают стоимость будущих работ в миллиарды евро.