ЄС поцікавився у Польщі, як виконується рішення Суду ЄС щодо незалежності судів

Єврокомісія надіслала Польщі офіційний запит з приводу того, як країна виконує рішення Суду ЄС у справі щодо повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду - яке Варшава фактично відмовилась виконувати.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми надіслали Польщі листа, у якому просимо пояснити, як вона виконує тимчасові заходи і нещодавнє рішення Суду ЄС для гарантування незалежності судів. Єврокомісія не вагатиметься застосувати свої повноваження згідно з Договорами про ЄС", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Today we sent a letter to Poland, asking Poland to explain how it applies the interim measures and recent ruling of the CJEU to safeguard judicial independence.



The @EU_Commission will not hesitate to make use of its powers under the Treaties.