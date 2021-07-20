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ЄС поцікавився у Польщі, як виконується рішення Суду ЄС щодо незалежності судів

Вівторок, 20 липня 2021, 17:12

Єврокомісія надіслала Польщі офіційний запит з приводу того, як країна виконує рішення Суду ЄС у справі щодо повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду - яке Варшава фактично відмовилась виконувати.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми надіслали Польщі листа, у якому просимо пояснити, як вона виконує тимчасові заходи і нещодавнє рішення Суду ЄС для гарантування незалежності судів. Єврокомісія не вагатиметься застосувати свої повноваження згідно з Договорами про ЄС", - заявила Урсула фон дер Ляєн. 

Нагадаємо, 14 липня Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, до ухвалення фінального рішення.

Майже одразу ж після цього Варшава фактично заявила про відмову виконувати рішення - Конституційний суд Польщі постановив, що присуджені Судом ЄС тимчасові заходи суперечать Конституції Польщі.

Єврокомісія заявила, що це рішення КС підтверджує побоювання щодо ситуації з верховенством права у Польщі.

15 липня Суд ЄС опублікував нове рішення за позовом Єврокомісії, постановивши, що дисциплінарні процедури проти суддів у Польщі не відповідають законодавству Євросоюзу.

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Єврокомісія Польща
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