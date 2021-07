ЕС поинтересовался у Польши, как выполняется решение суда ЕС о независимости судов

Еврокомиссия направила Польше официальный запрос по поводу того, как страна выполняет решение суда ЕС по делу о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного суда - которое Варшава фактически отказалась выполнять.

Об этом заявила президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы направили Польше письмо, в котором просим объяснить, как она выполняет временные меры и недавнее решение суда ЕС для обеспечения независимости судов. Еврокомиссия готова применить свои полномочия в соответствии с Договорами ЕС", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Today we sent a letter to Poland, asking Poland to explain how it applies the interim measures and recent ruling of the CJEU to safeguard judicial independence.



The @EU_Commission will not hesitate to make use of its powers under the Treaties.