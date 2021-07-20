У Франції - найбільший за кілька місяців стрибок заражень

У Франції за минулу добу зареєстрували близько 18 тисяч нових заражень коронавірусом - майже втричі більше, ніж минулого вівторка, та найбільше з середини травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Лише тиждень тому у вівторок нових хворих було менше 7 тисяч. У МОЗ пов’язують цей стрибок з поширенням штаму "Дельта".

"Це означає, що у нас за тиждень захворюваність зросла на 150%. Такого ми не бачили ні з оригінальним штамом, ні з "британським", - заявив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

Міністр припустив, що невдовзі почнуть зростати і показники госпіталізації. Він додав, що єдиним способом боротьби з епідемією залишається вакцинація і закликав робити щеплення тих, хто вагається.

"Ми готуємося впровадити "паспорт здоров’я" тому, що у нас просто немає часу і немає вибору", - заявив Веран.

Нагадаємо, напередодні речник уряду Габріель Атталь заявив, що вже є підстави говорити про четверту хвилю епідемії.

З 21 липня "паспорти здоров’я" стануть у Франції обов’язковим документом для доступу до розважальних заходів, а з серпня - також для відвідин ресторанів і подорожей потягом та літаком.

Після цього оголошення стрімко зросла кількість охочих вакцинуватися, також в низці міст пройшли протести проти "паспортів здоров’я".



