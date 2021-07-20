В Британии с "зимними" показателями заражений регистрируют в разы меньше смертей

В Британии прирост заражений коронавируса приблизился к наивысшим показателям предыдущей, зимней волны, а число умерших от осложнений Covid-19 за последние сутки оказалась самым высоким с марта. В то же время, это в разы меньше, чем на пике зимней волны эпидемии с теми же показателями заболеваемости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

После минимальных показателей в мае - около 2 тысяч новых больных ежесуточно - прирост заражений постепенно растет, что связывают с распространением более заразного штамма "Дельта".

За последние сутки сообщили о 46 558 новых больных коронавирусом и 96 умерших. К какой возрастной группе относятся большинство новых больных и умерших, не уточняется. В пятницу и субботу количество заражений превышало 50 000 в сутки.

В прошлый вторник сообщали о 36 660 заражениях и 50 смертях.

Отметим, когда на пике зимней волны ежедневно регистрировали сотни, иногда и более тысячи умерших, теперь, с похожими показателями прироста заражений, смертей в разы меньше.

За последние 7 дней госпитализировали 4500 пациентов с коронавирусом, что на 38,4% больше, чем на предыдущей неделе.

Несмотря на нарастание эпидемии, правительство все равно решилось на отмену большинства карантинных ограничений в Англии с 19 июля.

Из около 66,6 млн населения Британии, прививки от коронавируса по крайней мере первой дозой получили более 46 млн человек, а 36,2 млн уже завершили курс вакцинации.