Португалія розраховує на колективний імунітет до коронавірусу до кінця літа

Португальський прем'єр-міністр Антоніу Кошта заявив, що Португалія повинна досягти групового імунітету до коронавірусу до кінця літа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У вівторок, виступаючи в Лісабоні, Кошта підкреслив, що всі прогнози вказують на те, що в період з 2021 по 2022 рік португальська економіка може зрости приблизно на 9%.

"З прискоренням процесу вакцинації ми можемо очікувати до кінця цього літа групового імунітету і повного відкриття суспільства.

Ми вже здійснюємо ряд інвестицій, які забезпечать стійке зростання португальської економіки, збереження робочих місць і створення більшої кількості робочих місць кращої якості в майбутньому, необхідних для подолання безробіття, викликаного кризою", - сказав він.

Португалія повністю вакцинувала від коронавірусу 50,5% населення, 72,4% отримали принаймні одну дозу вакцини.

Водночас у середині липня уряд Португалії оголосив про відновлення комендантської години в 90 з 278 муніципалітетів материкової частини країни з високим або дуже високим ризиком зараження COVID-19. Крім комендантської години, в цих 90 регіонах скорочені години роботи магазинів і ресторанів.

Випадки захворювання почали поступово зростати після того, як в середині травня Португалія відкрилася для відвідувачів з ЄС і Великої Британії. Але щоденна смертність залишається значно нижчою, ніж була в лютому, коли діяв локдаун.