Португалия рассчитывает на коллективный иммунитет к коронавирусу до конца лета

Португальский премьер-министр Антониу Кошта заявил, что Португалия должна достичь группового иммунитета к коронавирусу до конца лета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Во вторник, выступая в Лиссабоне, Кошта подчеркнул, что все прогнозы указывают на то, что в период с 2021 по 2022 португальская экономика может вырасти примерно на 9%.

"С ускорением процесса вакцинации мы можем ожидать к концу этого лета группового иммунитета и полного открытия общества.

Мы уже осуществляем ряд инвестиций, которые обеспечат устойчивый рост португальской экономики, сохранение рабочих мест и создание большего количества рабочих мест лучшего качества в будущем, необходимых для преодоления безработицы, вызванной кризисом", - сказал он.

Португалия полностью вакцинировала от коронавируса 50,5% населения, 72,4% получили хотя бы одну дозу вакцины.

В то же время в середине июля правительство Португалии объявило о восстановлении комендантского часа в 90 из 278 муниципалитетов материковой части страны с высоким или очень высоким риском заражения COVID-19. Кроме комендантского часа, в этих 90 регионах сокращены часы работы магазинов и ресторанов.

Случаи заболевания начали постепенно расти после того, как в середине мая Португалия открылась для посетителей из ЕС и Великобритании. Но ежедневная смертность остается значительно ниже, чем была в феврале, когда действовал локдаун.