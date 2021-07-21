Містам на Сицилії загрожує банкрутство через витрати на прибирання попелу вулкана Етна

Десяткам сицилійських міст загрожує банкрутство через витрати на очищення від вулканічного попелу, викинутого вулканом Етна, який регулярно вивергається з лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Італійський уряд цього тижня виділив 5 мільйонів євро на компенсацію декільком населеним пунктам, які вже не можуть заплатити за очищення від вулканічного попелу. Вартість робіт може досягати понад 1 мільйон євро при кожному виверженні.

"Ситуація дуже серйозна. Вулиці, площі, дахи, балкони, машини - все в золі. З березня на наше місто випало близько 25 тисяч тонн золи. Люди використовують парасольки в якості захисту", - сказав Альфіо Превітера, член ради міста Джарре, одного з найбільш постраждалих від попелу Етни.

Згідно з італійським законодавством, зола вважається особливим сміттям, що збільшує вартість її утилізації приблизно до 20 євро за кубічний метр.

"З кожним виверженням Етна викидає від десятків тисяч до 200 тисяч кубометрів попелу. Це серйозна проблема для муніципалітетів", - каже Борис Бенці, вулканолог з Національного інституту геофізики в Катанії.

Місцеві жителі розповідають, що дахи від попелу необхідно чистити регулярно, а одне таке прибирання коштує 300-400 євро.