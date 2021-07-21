Городам на Сицилии грозит банкротство из-за расходов на уборку пепла вулкана Этна

Десяткам сицилийских городов грозит банкротство из-за расходов на очистку от вулканического пепла, выброшенного вулканом Этна, который регулярно извергается с февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Итальянское правительство на этой неделе выделило 5 млн евро на компенсацию нескольким населенным пунктам, которые уже не могут заплатить за очистку от вулканического пепла. Стоимость работ может достигать более 1 млн евро при каждом извержении.

"Ситуация очень серьезная. Улицы, площади, крыши, балконы, машины - все в золе. С марта на наш город выпало около 25 тыс. тонн золы. Люди используют зонтики в качестве защиты", - сказал Альфио Превитера, член совета города Джарре, одного из наиболее пострадавших от пепла Этны.

Согласно итальянскому законодательству, зола считается особым мусором, что увеличивает стоимость ее утилизации примерно до 20 евро за кубический метр.

"С каждым извержением Этна выбрасывает от десятков тысяч до 200 тысяч кубометров пепла. Это серьезная проблема для муниципалитетов", - говорит Борис Бенци, вулканолог из Национального института геофизики в Катании.

Местные жители рассказывают, что крыши от пепла необходимо чистить регулярно, а одна такая уборка обходится в 300-400 евро.