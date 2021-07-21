У Фінляндії зареєстрували максимум заражень з середини квітня

У Фінляндії говорять про початок четвертої хвилі епідемії та допускають обмеження роботи ресторанів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За останню добу в країні повідомили про 461 нового хворого. Це найбільший показник за все літо і найвищий з квітня.

Керівник Інституту громадського здоров’я Міка Салмінен зазначив, що бачить підстави говорити про четверту хвилю епідемії коронавірусу. Він зазначив, що ситуація в країні приблизно така ж, як у всій Європі - приріс заражень почав зростати у більшості країн.

При цьому, наголосив Салмінен, становище принципово інакше, аніж минулої осені та зими - завдяки вакцинації.

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"Звісно, нічого доброго в тому, що заражень стає більше, але це не означає, що цієї осені буде така ж ситуація, як минулої осені та зими - тому що більшість населення з груп найвищого ризику вже вакцинована", - зазначив він.

На 21 липня, в країні принаймні першою дозою отримали щеплення понад 64% населення, завершили вакцинацію - 28,4%.

За його словами, серед нових хворих людей віком понад 70 років - менше 1%, хворіють переважно невакциновані та в основному молодь. У зв’язку з цим Салмінен закликав молодих людей поки утриматися від відвідання великих вечірок і дискотек.

Міністерка з питань сім’ї та базових послуг заявила, що до кінця тижня ймовірно запровадять нові обмеження для роботи ресторанів в тих регіонах, де реєструють найбільше заражень - працювати можна буде не довше, ніж до першої ночі.

Зазначимо, у Фінляндії розмах епідемії за увесь час був чи не найменшим серед усіх країн Європи. На піку епідемії у березні 2021 року найвищі показники заражень становили близько 800 - з населенням 5,5 млн осіб. Померли за увесь час епідемії 973 хворих.