В Финляндии зарегистрировали максимум заражений с середины апреля

В Финляндии говорят о начале четвертой волны эпидемии и допускают ограничение работы ресторанов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

За последние сутки в стране сообщили о 461 новом больном. Это самый большой показатель за все лето и с апреля.

Руководитель Института общественного здоровья Мика Салминен отметил, что видит основания говорить о четвертой волне эпидемии коронавируса. Он отметил, что ситуация в стране примерно такая же, как во всей Европе - прирос заражений начал расти в большинстве стран.

При этом, отметил Салминен, положение принципиально иное, чем прошлой осенью и зимой - благодаря вакцинации.

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"Конечно, ничего хорошего в том, что заражений становится больше, но это не значит, что этой осенью будет такая же ситуация, как прошлой осенью и зимой, так как большинство населения из групп высокого риска уже вакцинировано", - отметил он.

На 21 июля, в стране по крайней мере первой дозой получили прививки более 64% населения, завершили вакцинацию - 28,4%.

По его словам, среди новых больных людей старше 70 лет - менее 1%, болеют преимущественно вакцинированные и в основном молодежь. В связи с этим Салминен призвал молодых людей пока воздержаться от посещения больших вечеринок и дискотек.

Министр по вопросам семьи и базовых услуг заявила, что до конца недели вероятно введут новые ограничения для работы ресторанов в тех регионах, где регистрируют больше заражений - работать можно будет не дольше, чем до часу ночи.

Отметим, в Финляндии размах эпидемии за все время был едва ли не самым маленьким среди всех стран Европы. На пике эпидемии в марте 2021 высокие показатели заражений составили около 800 - с населением 5,5 млн человек. Умерли за все время эпидемии 973 больных.