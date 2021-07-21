Екс-керівника служби безпеки Болгарії затримали за підозрою у браконьєрстві

Екскерівника Державного агентства нацбезпеки Болгарії Димитра Георгієва затримали за підозрою у браконьєрстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода", яке дізналося про це від джерел у міністерстві внутрішніх справ.

Георгієва затримали після чийогось повідомлення про незаконне полювання. У машині, де він їхав разом з групою мисливців - у тому числі ще одним співробітником ДАНС, виявили тушу дикого кабана та чотири мисливські рушниці.

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Прокуратура заявила, що на даному етапі не оголошує звинувачення, тому спершу потрібно встановити власника зброї, з якої було здійснено постріл.

Георгієва звільнили з посади керівника служби безпеки у травні 2021 року, замість нього призначили Пламена Тончева. Експрем’єр Бойко Борисов та сам Георгієв заявили, що причиною кадрових змін у спецслужбах нібито стало викриття російських шпигунів в березні цього року.