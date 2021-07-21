Экс-руководителя службы безопасности Болгарии задержали по подозрению в браконьерстве

Экс-руководителя Государственного агентства национальной безопасности Болгарии Димитра Георгиева задержали по подозрению в браконьерстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода", которое узнало об этом от источников в Министерстве внутренних дел.

Георгиева задержали после сообщения о незаконной охоте. В машине, где он ехал вместе с группой охотников - в том числе еще одним сотрудником агентства - обнаружили тушу дикого кабана и четыре охотничьих ружья.

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Прокуратура заявила, что на данном этапе не выдвигает обвинения, поэтому сначала нужно установить владельца оружия, из которого был осуществлен выстрел.

Георгиева освободили от должности руководителя службы безопасности в мае 2021 года, вместо него назначили Пламена Тончева. Экс-премьер Бойко Борисов и сам Георгиев заявили, что причиной кадровых изменений в спецслужбах якобы стало разоблачение российских шпионов в марте этого года.