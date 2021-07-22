Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Конгресі США попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського

Байден заявив про неможливість зупинки «Північного потоку-2»

США і Німеччина офіційно домовились про "Північний потік-2": що пообіцяли Україні

Нідерланди ухвалили новий режим в'їзду з України до Шенгенської зони






У Швеції в’язні звільнили заручників, яких обіцяли відпустити в обмін на вертоліт і піцу

Четвер, 22 липня 2021, 09:25

У Швеції в’язні відпустили двох наглядачів тюрми, яких раніше взяли в заручники, вимагаючи вертоліт і піцу як викуп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Прессекретар в'язниці Стіна Лайлс зазначила, що жоден з наглядачів "не постраждав, і всі вони змогли благополучно повернутися до своїх сімей".

Читайте також
У Швеції в'язні взяли в заручники наглядачів тюрми, вимагають вертоліт і піцу

Ув'язнені, які відбувають термін у в’язниці суворого режиму Халлбю за вбивство, зуміли прорватися в зону, призначену тільки для охоронців, близько 12:30 в середу. Вони взяли в заручники двох наглядачів, які в цей час там перебували.

За повідомленнями шведських ЗМІ, ув’язнені висунули дві вимоги – надати їм вертоліт для втечі і 20 піц для інших ув'язнених.

"Так, піца була доставлена", - сказала прессекретарка в'язниці.

Шведські ЗМІ повідомили, що одного наглядача обміняли на піцу близько 19:00, а іншого в’язні відпустили через дві з половиною години.

За словами поліції, двоє ув’язнених були доставлені в поліцейське відділення для допиту за звинуваченням у викраденні людей.

Халлбю –  в'язниця першого класу, вважається найсуворішою у Швеції. Вона розташована приблизно за 10 км на захід від міста Еськильстун.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція інциденти курйози кримінал
powered by lun.ua