У Швеції в’язні звільнили заручників, яких обіцяли відпустити в обмін на вертоліт і піцу

У Швеції в’язні відпустили двох наглядачів тюрми, яких раніше взяли в заручники, вимагаючи вертоліт і піцу як викуп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Прессекретар в'язниці Стіна Лайлс зазначила, що жоден з наглядачів "не постраждав, і всі вони змогли благополучно повернутися до своїх сімей".

Ув'язнені, які відбувають термін у в’язниці суворого режиму Халлбю за вбивство, зуміли прорватися в зону, призначену тільки для охоронців, близько 12:30 в середу. Вони взяли в заручники двох наглядачів, які в цей час там перебували.

За повідомленнями шведських ЗМІ, ув’язнені висунули дві вимоги – надати їм вертоліт для втечі і 20 піц для інших ув'язнених.

"Так, піца була доставлена", - сказала прессекретарка в'язниці.

Шведські ЗМІ повідомили, що одного наглядача обміняли на піцу близько 19:00, а іншого в’язні відпустили через дві з половиною години.

За словами поліції, двоє ув’язнених були доставлені в поліцейське відділення для допиту за звинуваченням у викраденні людей.

Халлбю – в'язниця першого класу, вважається найсуворішою у Швеції. Вона розташована приблизно за 10 км на захід від міста Еськильстун.