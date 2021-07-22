В Швеции заключенные освободили заложников, которых обещали отпустить в обмен на вертолет и пиццу

В Швеции заключенные отпустили двух надзирателей тюрьмы, которых ранее взяли в заложники, требуя вертолет и пиццу в качестве выкупа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Пресс-секретарь тюрьмы Стина Лайлс отметила, что ни один из надзирателей "не пострадал, и все они смогли благополучно вернуться к своей семье".

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Заключенные, отбывающие срок в тюрьме строгого режима Халлбю за убийство, сумели прорваться в зону, предназначенную только для охранников, около 12:30 в среду. Они взяли в заложники двух надзирателей, которые в это время там находились.

По сообщениям шведских СМИ, заключенные выдвинули два требования - предоставить им вертолет для побега и 20 пицц для других заключенных.

"Да, пицца была доставлена", - сказала пресс-секретарь тюрьмы.

Шведские СМИ сообщили, что одного надзирателя обменяли на пиццу около 19:00, а другого узники отпустили через два с половиной часа.

По словам полиции, двое заключенных были доставлены в полицейский участок для допроса по обвинению в похищении людей.

Халлбю - тюрьма первого класса, считается самой строгой в Швеции. Она расположена примерно в 10 км к западу от города Эскильстун.