У Словаччині блокували кордони через незгоду з ковідними вимогами
У Словаччині в середу незгодні з новими урядовими заходами боротьби з коронавірусом намагались на знак протесту заблокувати кілька прикордонних переходів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Зокрема, надійшли повідомлення про затори на переході до Угорщини Чуново-Райка поблизу Братислави. Там щонайменше 50 людей утворили живий ланцюг і перекрили дорогу.
Схожа ситуація була зафіксована у Сврчіновеці на півночі країни на прикордонному переході до Чехії.
Протести підтримала найбільша опозиційна партія HLAS-SD, а також ультраправа Котлеба — Народна партія Наша Словаччина. Деякі політики відвідали акції протесту.
Протести влаштували люди, які регулярно перетинають кордони. Згідно з новими правилами, що діють з 19 липня, невакциновані особи повинні надати на кордонах ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж 7 днів до моменту перетину кордону.
Під час протесту вони вигукували "Ганьба" і "Ми не будемо щеплені". Організатори заявили, що хочуть продовжувати протестувати доти, доки уряд не змінить правила.
Наразі Словаччина має один із найнижчих показників щеплень в ЄС. Лише 40% населення отримали першу дозу, а 34% повністю вакциновані.
Уряд Словаччини з 1 серпня вирішив вжити заходів, щоб переконати більше людей вакцинуватися. Відповідно до заходів, кожен щеплений першою дозою може взяти участь у розіграші грошової суми, а кожен, хто переконає невакциновану людину зробити щеплення, також зможе отримати невелику грошову винагороду.
Як повідомлялося, 21 липня Словаччина дозволила вільний в'їзд для мандрівників з України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.