У Словаччині блокували кордони через незгоду з ковідними вимогами

У Словаччині в середу незгодні з новими урядовими заходами боротьби з коронавірусом намагались на знак протесту заблокувати кілька прикордонних переходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Зокрема, надійшли повідомлення про затори на переході до Угорщини Чуново-Райка поблизу Братислави. Там щонайменше 50 людей утворили живий ланцюг і перекрили дорогу.

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Схожа ситуація була зафіксована у Сврчіновеці ​​на півночі країни на прикордонному переході до Чехії.

Протести підтримала найбільша опозиційна партія HLAS-SD, а також ультраправа Котлеба — Народна партія Наша Словаччина. Деякі політики відвідали акції протесту.

Протести влаштували люди, які регулярно перетинають кордони. Згідно з новими правилами, що діють з 19 липня, невакциновані особи повинні надати на кордонах ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж 7 днів до моменту перетину кордону.

Під час протесту вони вигукували "Ганьба" і "Ми не будемо щеплені". Організатори заявили, що хочуть продовжувати протестувати доти, доки уряд не змінить правила.

Наразі Словаччина має один із найнижчих показників щеплень в ЄС. Лише 40% населення отримали першу дозу, а 34% повністю вакциновані.

Уряд Словаччини з 1 серпня вирішив вжити заходів, щоб переконати більше людей вакцинуватися. Відповідно до заходів, кожен щеплений першою дозою може взяти участь у розіграші грошової суми, а кожен, хто переконає невакциновану людину зробити щеплення, також зможе отримати невелику грошову винагороду.

Як повідомлялося, 21 липня Словаччина дозволила вільний в'їзд для мандрівників з України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.