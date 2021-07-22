В Словакии блокировали границы из-за несогласия с ковиднимы требованиями

В Словакии в среду несогласные с новыми правительственными мерами борьбы с коронавирусом пытались в знак протеста заблокировать несколько пограничных переходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В частности, поступили сообщения о пробках на переходе в Венгрию Чуново-Райка вблизи Братиславы. Там по меньшей мере 50 человек образовали живую цепь и перекрыли дорогу.

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Похожая ситуация была зафиксирована в Сврчиновеце на севере страны на пограничном переходе в Чехию.

Протесты поддержала крупнейшая оппозиционная партия HLAS-SD, а также ультраправая Котлеба - Народная партия Наша Словакия. Некоторые политики посетили акции протеста.

Протесты устроили люди, которые регулярно пересекают границы. Согласно новым правилам, действующим с 19 июля, невакцинированные лица должны предоставить на границах ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 7 дней до момента пересечения границы.

Во время протеста они выкрикивали "Позор" и "Мы не будем привиты". Организаторы заявили, что хотят продолжать протестовать до тех пор, пока правительство не изменит правила.

Сейчас Словакия имеет один из самых низких показателей прививок в ЕС. Лишь 40% населения получили первую дозу, а 34% полностью вакцинированы.

Правительство Словакии с 1 августа решило принять меры, чтобы убедить больше людей вакцинироваться. В соответствии с мероприятиями, каждый привитый первой дозой может принять участие в розыгрыше денежной суммы, а каждый, кто убедит невакцинированного человека сделать прививку, также сможет получить небольшое денежное вознаграждение.

Как сообщалось, 21 июля Словакия позволила свободный въезд для путешественников из Украины, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.