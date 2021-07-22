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Україна і Угорщина схвалили угоду про взаємне визнання освітніх документів

Четвер, 22 липня 2021, 12:26

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та його угорський колега Петер Сійярто у четвер підписали у Києві міжурядову угоду про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми підписали два документи. Перший документ - угода про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Завдяки цій угоді українські громадяни в Угорщині та угорські громадяни в Україні зможуть користуватися національними освітніми та науковими документами", - розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Він подякував колегам з міністерства освіти і науки України та їхнім угорським партнерам за те, що "ця багатостраждальна угода все таки була доведена до логічного кінця".

"Сьогодні ми її підписали, щоб спростити життя нашим громадянам", - відзначив міністр.

Кулеба наголосив, що ця угода є важливи елементом в розв’язуванні проблем в освітній сфері, які накопичилися з Угорщиною за останні роки.

"Ми продовжуємо рухатись до розв’язання всіх колючових проблем з Угорщиною у наших двосторонніх відносинах", - висловив впевненість міністр.

Петер Сійярто зі свого боку підкреслив, що підписання угоди свідчить про те, що "немає невирішуваних проблем, тільки треба багато працювати".

Кулеба додав, що другим підписаним документом є меморандум про співпрацю у сфері підготовки дипломатичних кадрів.

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