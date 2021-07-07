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Сійярто у Вільнюсі нагадав про угорські претензії до питань мови й освіти та "Миротворця"

Середа, 7 липня 2021, 11:09

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто значну частину свого виступу на Конференції реформ у Вільнюсі присвятив нагадуванням Україні про претензії до питань освітніх і мовних прав угорської меншини, а також роботи сайту "Миротворець".

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Петер Сійярто згадав моменти підтримки Угорщиною прагнень України до зближення з ЄС і після цього перейшов до проблемних питань.

Зокрема, він нагадав, що угорська меншина на Закарпатті сторіччями проживає на цій території і Угорщина хоче більших можливостей для українських угорців у сфері мови й освіти.  

"Ми не просимо нічого додаткового і надзвичайного. Ми просимо лише повернути угорцям права, які вони мали до змін до законодавства - використання мови в освітній сфері, як це було раніше, та використання рідної мови у медіа, культурі та публічній адміністрації", - сказав Петер Сійярто.

Він заявив також, що Угорщина сподівається на закриття сайту, який вказує "ворогів України і де згадуються представники угорської меншини та власне Угорщини", явно маючи на увазі сайт "Миротворець".

Зазначимо, глава МЗС Угорщини нещодавно піднімав ці самі питання у ПАРЄ .

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