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Фінляндія через наростання епідемії обмежила роботу ресторанів

Четвер, 22 липня 2021, 14:53

Уряд Фінляндії у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в низці регіонів обмежив час роботи ресторанів і барів та посилив правила щодо кількості клієнтів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Обмеження за часом фактично торкнуться лише закладів, які є центрами нічного життя - працювати не можна з 1 години ночі до 5 ранку, а впускати нових клієнтів не можна вже з опівночі.

Ресторанам дозволено заповнювати зали не більш ніж на 75% кількості місць, а барам - не більш ніж на 50%.

Нові правила набудуть чинності з суботи 24 липня і стосуватимуться столичного регіону Уусімаа, південного заходу країни, південних провінцій Пяйят-Хяме, Пірканмаа з центром у Тампере та Кюменлааксо з центром у Коуволі. В столичному регіоні деякі обмеження діяли і раніше.

У Фінляндії, як і багатьох країнах Європи, епідемічна ситуація останнім часом погіршується. 21 липня добовий приріст заражень досягнув максимуму з середини квітня. 

Водночас в Інституті громадського здоров'я зазначають, що ситуація принципово інакша, ніж рік тому - тепер хворіють переважно невакциновані і молодь, а групи найбільшого ризику захищені завдяки вакцинації..

На 21 липня, в країні принаймні першою дозою отримали щеплення понад 64% населення, завершили вакцинацію - 28,4%.

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