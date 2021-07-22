Финляндия из-за нарастания эпидемии ограничила работу ресторанов

Правительство Финляндии в связи с ухудшением эпидемической ситуации в ряде регионов ограничило время работы ресторанов и баров и ужесточило правила по количеству клиентов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Ограничение по времени фактически коснутся только заведений, которые являются центрами ночной жизни - работать нельзя с 1:00 ночи до 5 утра, а впускать новых клиентов нельзя уже с полуночи.

Ресторанам разрешено заполнять зал не более чем на 75% количества мест, а барам - не больше чем на 50%.

Новые правила вступят в силу с субботы 24 июля и будут касаться столичного региона Уусимаа, юго-запада страны, южных провинций Пяйят-Хяме, Пирканмаа с центром в Тампере и Кюменлааксо с центром в Коуволе. В столичном регионе некоторые ограничения действовали и раньше.

В Финляндии, как и многих странах Европы, эпидемическая ситуация в последнее время ухудшается. 21 июля суточный прирост заражений достиг максимума с середины апреля.

В то же время в Институте общественного здоровья отмечают, что ситуация принципиально иная, чем год назад - теперь болеют преимущественно вакцинированные и молодежь, а группу наибольшего риска защищены благодаря вакцинации.

На 21 июля в стране по крайней мере первой дозой получили прививки более 64% населения, завершили вакцинацию - 28,4%.