Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Німеччині кількість загиблих внаслідок катастрофічних повеней досягла 175

У Чехії збільшили вирок до 21 року ув'язнення білорусу, який воював проти України на Донбасі

"Перемога над здоровим глуздом": в Мін’юсті прокоментували позов РФ проти України

Меркель: угода про "Північний потік-2" - хороший крок, хоч і не вирішує всі розбіжності






В Італії неподалік Неаполя вилетів з траси і впав з висоти мікроавтобус, є загиблі

Четвер, 22 липня 2021, 15:42

На італійському острові Капрі, розташованому поруч з Неаполем, внаслідок аварії мікроавтобуса одна людина загинула і ще четверо отримали серйозні травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Мікроавтобус проломив відбійник і впав з висоти 5-6 метрів, перекинувшись на бік. За попередньою інформацією, в салоні було близько 10 пасажирів. Видання Corriere della Sera називає більшу цифру - 19 осіб. 

 

Автобус впав майже на територію пляжу, розташованого впритул до дороги і пошкодив деякі споруди.

Згодом уточнили, що постраждали загалом 28 людей - крім пасажирів, легкі травми отримали люди поблизу, яких зачепило уламками. Загиблий виявився 33-річним водієм автобуса.

Поліція організувала гелікоптери з Неаполя, щоб доставити на місце події медиків та евакуювати людей з серйозними травмами, решту перевозять у лікарні на острові.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія інциденти
powered by lun.ua