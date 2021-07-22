В Італії неподалік Неаполя вилетів з траси і впав з висоти мікроавтобус, є загиблі

На італійському острові Капрі, розташованому поруч з Неаполем, внаслідок аварії мікроавтобуса одна людина загинула і ще четверо отримали серйозні травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Мікроавтобус проломив відбійник і впав з висоти 5-6 метрів, перекинувшись на бік. За попередньою інформацією, в салоні було близько 10 пасажирів. Видання Corriere della Sera називає більшу цифру - 19 осіб.

Автобус впав майже на територію пляжу, розташованого впритул до дороги і пошкодив деякі споруди.

Згодом уточнили, що постраждали загалом 28 людей - крім пасажирів, легкі травми отримали люди поблизу, яких зачепило уламками. Загиблий виявився 33-річним водієм автобуса.

🔴 #Capri, pulmino precipitato a Marina Grande: prosegue la messa in sicurezza dell’area da parte dei #vigilidelfuoco [#22luglio 13:30] pic.twitter.com/SvcbQrHst8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 22, 2021

Поліція організувала гелікоптери з Неаполя, щоб доставити на місце події медиків та евакуювати людей з серйозними травмами, решту перевозять у лікарні на острові.