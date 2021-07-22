В Италии недалеко от Неаполя вылетел с трассы и упал с высоты микроавтобус, есть погибшие

На итальянском острове Капри, расположенном рядом с Неаполем, в результате аварии микроавтобуса один человек погиб и еще четверо получили серьезные травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Микроавтобус проломил отбойник и упал с высоты 5-6 метров, перевернувшись на бок. По предварительной информации, в салоне было около 10 пассажиров.

Автобус упал рядом с пляжем, расположенным вплотную к дороге, но никто, кроме пассажиров, не пострадал.

🔴 #Capri, pulmino precipitato a Marina Grande: prosegue la messa in sicurezza dell’area da parte dei #vigilidelfuoco [#22luglio 13:30] pic.twitter.com/SvcbQrHst8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 22, 2021

Полиция организовала вертолеты из Неаполя, чтобы доставить на место происшествия медиков и эвакуировать людей с серьезными травмами, остальных перевозят в больницу на острове.