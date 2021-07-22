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Прем’єр Чехії пообіцяв, що вакцинація від коронавірусу "за його уряду" не стане обов’язковою

Четвер, 22 липня 2021, 16:03

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш пообіцяв, що принаймні за його уряду вакцинація від коронавірусу в країні не буде обов’язково.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це він заявив під час поїздки у лікарню в місті Градец-Кралове.

"За цього уряду не буде ніякої обов’язкової вакцинації, у тому числі для медиків. Є дебати, хай ними займається майбутній уряд, але я не вважаю, що це необхідно - для цього немає підстав. Ми використовуємо метод переконання", - заявив Андрей Бабіш.

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Він додав, що натомість потрібно робити процедуру вакцинації максимально доступною. 

Міністр охорони здоров’я Адам Войтех не виключив, що згодом це питання може постати, але заявив, що зараз воно не обговорюється.

Нагадаємо, у жовтні в країні відбудуться парламентські вибори.

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, на цей час у Чехії принаймні першою дозою щеплені 61,5% дорослих і завершили курс вакцинації - майже 51%.

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Чехія Коронавірус Вакцини
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