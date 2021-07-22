Премьер Чехии пообещал, что вакцинация от коронавируса "при его правительстве" не станет обязательной

Премьер Чехии Андрей Бабиш пообещал, что по крайней мере при его правительстве вакцинация от коронавируса в стране не будет обязательной.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом он заявил во время поездки в больницу в городе Градец-Кралове.

"За этого правительства не будет никакой обязательной вакцинации, в том числе для медиков. Есть дебаты, пусть ими занимается будущее правительство, но я не считаю, что это необходимо - для этого нет оснований. Мы используем метод убеждения", - заявил Андрей Бабиш.

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Он добавил, что вместо этого нужно делать процедуру вакцинации максимально доступной.

Министр здравоохранения Адам Войтех не исключил, что впоследствии этот вопрос может возникать, но заявил, что сейчас оно не обсуждается.

Напомним, в октябре в стране пройдут парламентские выборы.

По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, в настоящее время в Чехии по крайней мере первой дозой привиты 61,5% взрослых и завершили курс вакцинации - почти 51%.