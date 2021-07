Brexit: Еврокомиссия отвергла просьбу Джонсона об изменениях к ирландскому протоколу

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов искать компромиссы в рамках заключенного соглашения, но не собирается повторно вести переговоры об особенностях движения товаров в и из Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"ЕС продолжит гибко и креативно подходить к уже существующим положениям протокола. Но мы не будем повторно вести переговоры", - заявила фон дер Ляйен после телефонного разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

PM @BorisJohnson called to present the UK Command paper on the Irish/Northern Irish Protocol.



The EU will continue to be creative and flexible within the Protocol framework. But we will not renegotiate.



We must jointly ensure stability and predictability in Northern Ireland.