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Brexit: Еврокомиссия отвергла просьбу Джонсона об изменениях к ирландскому протоколу

Четверг, 22 июля 2021, 17:28

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов искать компромиссы в рамках заключенного соглашения, но не собирается повторно вести переговоры об особенностях движения товаров в и из Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"ЕС продолжит гибко и креативно подходить к уже существующим положениям протокола. Но мы не будем повторно вести переговоры", - заявила фон дер Ляйен после телефонного разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Накануне правительство Великобритании объявило о намерении повторно договариваться об условиях протокола о Северной Ирландии.

"Премьер-министр пояснил, что сейчас протокол функционирует с проблемами и решения не могут быть в рамках предусмотренных протоколом механизмов. Поэтому мы предложили внести в него значительные изменения", - отмечается в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора Джонсона с президентом Еврокомиссии.

Отмечается, что Джонсон обсуждал этот же вопрос во время отдельного телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, так называемый протокол о Северной Ирландии является частью соглашения о Brexit. Чтобы после Brexit сохранить "прозрачную" границу между обеими частями острова Ирландия (что является частью мирного соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии), Северную Ирландию фактически оставили в едином рынке ЕС, а таможенные проверки теперь должны осуществляться в портах - между Северной Ирландией и Британией. На практике это привело к проблемам с движением товаров и политическому кризису в регионе - появлением таможенной границы между частями Великобритании категорически недовольны лоялисты и юнионисты и требуют пересмотреть условия.

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