Brexit: Еврокомиссия отвергла просьбу Джонсона об изменениях к ирландскому протоколу

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов искать компромиссы в рамках заключенного соглашения, но не собирается повторно вести переговоры об особенностях движения товаров в и из Северной Ирландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"ЕС продолжит гибко и креативно подходить к уже существующим положениям протокола. Но мы не будем повторно вести переговоры", - заявила фон дер Ляйен после телефонного разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

PM @BorisJohnson called to present the UK Command paper on the Irish/Northern Irish Protocol.



The EU will continue to be creative and flexible within the Protocol framework. But we will not renegotiate.



We must jointly ensure stability and predictability in Northern Ireland. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 22, 2021

Накануне правительство Великобритании объявило о намерении повторно договариваться об условиях протокола о Северной Ирландии.

"Премьер-министр пояснил, что сейчас протокол функционирует с проблемами и решения не могут быть в рамках предусмотренных протоколом механизмов. Поэтому мы предложили внести в него значительные изменения", - отмечается в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора Джонсона с президентом Еврокомиссии.

Отмечается, что Джонсон обсуждал этот же вопрос во время отдельного телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, так называемый протокол о Северной Ирландии является частью соглашения о Brexit. Чтобы после Brexit сохранить "прозрачную" границу между обеими частями острова Ирландия (что является частью мирного соглашения 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии), Северную Ирландию фактически оставили в едином рынке ЕС, а таможенные проверки теперь должны осуществляться в портах - между Северной Ирландией и Британией. На практике это привело к проблемам с движением товаров и политическому кризису в регионе - появлением таможенной границы между частями Великобритании категорически недовольны лоялисты и юнионисты и требуют пересмотреть условия.

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