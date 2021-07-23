МЗС Німеччини закликало Росію до більшого конструктиву у врегулюванні конфлікту на Донбасі

МЗС Німеччини у заяві, присвяченій річниці рішення Тристоронньої контактної групи щодо "додаткових заходів з посилення перемир'я" на Донбасі, закликало Росію відігравати конструктивнішу роль, ніж раніше, в урегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Рівно рік тому в Тристоронній контактній групі, в якій Росія і Україна ведуть переговори щодо врегулювання конфлікту на сході України за посередництва ОБСЄ, були узгоджені додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню. В результаті відбулося помітне зниження бойових дій на сході України - і, таким чином, стало менше жертв серед цивільного населення і військовослужбовців. Припинення вогню було і залишається обнадійливою ознакою того, що мир можливий, якщо у осіб, що приймають рішення, буде до цього політична воля", - сказано у заяві.

Однак останнім часом, констатують в МЗС Німеччини, бойові дії поновились і зросли втрати, в тому числі серед цивільного населення.

"Ми закликаємо Росію і Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, щоб домогтися помітних поліпшень для жителів сходу України", - заявили у міністерстві.

Перш за все, німецьке МЗС закликало Росію "бути більш конструктивним, ніж раніше, у вирішенні конфлікту".

Зокрема, йдеться про необхідне відкриття пунктів пропуску через лінію розмежування, що упродовж місяців блокується сепаратистами, а також прогрес у розмінуванні та відведенні важких озброєнь.

Україна також повинна виконати свої зобов'язання, такі як імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, наголосили у відомстві.

"Разом із Францією Німеччина і надалі добиватиметься тривалого вирішення конфлікту на сході України, незамінною основою якого залишаються мінські домовленості", - йдеться в заяві.