МИД Германии призвал Россию к большему конструктиву в урегулировании конфликта на Донбассе

МИД Германии в заявлении, посвященном годовщине решения Трехсторонней контактной группы по "дополнительным мерам по усилению перемирия" на Донбассе, призвал Россию играть более конструктивную роль, чем раньше, в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ровно год назад в Трехсторонний контактной группе, в которой Россия и Украина ведут переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины при посредничестве ОБСЕ, были согласованы дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня. В результате произошло заметное снижение боевых действий на востоке Украины - и, таким образом, стало меньше жертв среди гражданского населения и военнослужащих. Прекращение огня было и остается обнадеживающим признаком того, что мир возможен, если у лиц, принимающих решения, будет к этому политическая воля", - сказано в заявлении.

Однако в последнее время, констатируют в МИД Германии, боевые действия возобновились и выросли потери, в том числе среди гражданского населения.

"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, чтобы добиться заметных улучшений для жителей востока Украины", - заявили в министерстве.

Прежде всего, немецкий МИД призвал Россию "быть более конструктивным, чем раньше, в решении конфликта".

В частности, речь идет о необходимом открытия пунктов пропуска через линию разграничения, что на протяжении месяцев блокируется сепаратистами, а также прогрессе в разминировании и отводе тяжелых вооружений.

Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, отметили в ведомстве.

"Вместе с Францией Германия и в дальнейшем будет добиваться длительного решения конфликта на востоке Украины, незаменимой основой которого остаются минские договоренности", - говорится в заявлении.