Макрон змінив телефон після повідомлень про шпигунський скандал

Президент Франції Еммануель Макрон змінив свій телефон і номер після повідомлень про те, що він став жертвою ізраїльського шпигунського програмного забезпечення під назвою Pegasus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

В офісі президента Франції заявили, що Макрон також наказав переглянути протоколи безпеки.

Французька щоденна газета Le Monde повідомила раніше, що за допомогою шпигунської програми Pegasus могли стежити у тому числі за смартфонами президента Франції Еммануеля Макрона і низки французьких міністрів. Програму нібито застосували спецслужби Марокко.

Марокканська влада заперечувала використання Pegasus і заявила, що звинувачення є "необгрунтованими і помилковими".

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Програмне забезпечення Pegasus ізраїльської NSO Group вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може вестися у реальному часі та обходити шифрування месенджерів.

Програма копіює відправлені й отримані на телефон повідомлення, збирає фотографії та записує дзвінки.

Крім того, Pegasus отримує доступ до мікрофона і відеокамери, що дозволяє підслуховувати та підглядати за власниками пристроїв. За допомогою програми можна також відстежувати місцеперебування телефонів.

Компанія NSO Group заявляє, що продає програму виключно урядовим відомствам та для боротьби з тероризмом і злочинністю.

Невідомо, чи встановлювалося це програмне забезпечення на телефон президента Франції. Але його номер був в списку з 50 000 контактів, які, як вважається, з 2016 року стали мішенню для клієнтів NSO Group, творця Pegasus. До списку входять політики та глави держав, керівники підприємств, активісти.

Органи влади Угорщини, Ізраїлю й Алжиру почали розслідування використання Pegasus.

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