Макрон сменил телефон после сообщений о шпионском скандале

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил свой телефон и номер после сообщений о том, что он стал жертвой израильского шпионского программного обеспечения Pegasus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В офисе президента Франции заявили, что Макрон также приказал пересмотреть протоколы безопасности.

Французская ежедневная газета Le Monde сообщила ранее, что с помощью шпионской программы Pegasus могли следить в том числе за смартфонами президента Франции Эммануэля Макрона и ряда французских министров. Программу якобы применили спецслужбы Марокко.

Марокканские власти отрицали использование Pegasus и заявили, что обвинения являются "необоснованными и ошибочными".

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Программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group считается одной из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежение может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров.

Программа копирует отправленные и полученные на телефон сообщения, собирает фотографии и записывает звонки.

Кроме того, Pegasus получает доступ к микрофону и видеокамере, позволяет подслушивать и подглядывать за владельцами устройств. С помощью программы можно отслеживать местонахождение телефонов.

Компания NSO Group заявляет, что продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью.

Неизвестно, устанавливалось ли программное обеспечение на телефон президента Франции. Но его номер был в списке из 50 000 контактов, которые, как считается, с 2016 года стали мишенью для клиентов NSO Group, создателя Pegasus. В список входят политики и главы государств, руководители предприятий, активисты.

Власти Венгрии, Израиля и Алжира начали расследование использования Pegasus.