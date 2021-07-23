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Італія продовжила надзвичайний стан через коронавірус до кінця року

П'ятниця, 23 липня 2021, 09:31

Уряд Італії вирішив продовжити режим надзвичайного стану через коронавірус до кінця року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Термін дії чинного рішення про надзвичайний стан спливав 31 липня. Уряд продовжив його до 31 грудня 2021 року.

Надзвичайний стан продовжують в Італії вже вчетверте.

Також уряд оголосив про нові заходи боротьби з пандемією.

З 6 серпня зелений сертифікат для входу в ресторани в приміщенні та споживання за столом навіть у барах стане обов'язковим.

Зелений сертифікат також буде необхідний для тренажерних залів та театрів, кінотеатрів та спортивних і культурних заходів, для участі у змаганнях.

Нововведення спрямовані на приборкання зростання числа заражень, обумовленого більш заразним варіантом "Дельта".

Зелений сертифікат можна отримати тим, хто щеплений першою дозою вакцини, а також тим, хто має негативний результат тесту на коронавірус.

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Італія
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