Италия продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца года
Правительство Италии решило продлить режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до конца года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Срок действующего решения о чрезвычайном положении истекал 31 июля. Правительство продлило его до 31 декабря 2021 года.
Чрезвычайное положение продлевают в Италии уже в четвертый раз.
Также правительство объявило о новых мерах борьбы с пандемией.
С 6 августа зеленый сертификат для входа в рестораны в помещении и потребление за столом даже в барах станет обязательным.
Зеленый сертификат также необходим для тренажерных залов и театров, кинотеатров и спортивных и культурных мероприятий, для участия в соревнованиях.
Нововведения направлены на обуздание роста числа заражений, обусловленного более заразным вариантом "Дельта".
"Зеленый сертификат" можно получить тем, кто привит первой дозой вакцины, а также тем, кто имеет отрицательный результат теста на коронавирус.