Италия продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца года

Правительство Италии решило продлить режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Срок действующего решения о чрезвычайном положении истекал 31 июля. Правительство продлило его до 31 декабря 2021 года.

Чрезвычайное положение продлевают в Италии уже в четвертый раз.

Также правительство объявило о новых мерах борьбы с пандемией.

С 6 августа зеленый сертификат для входа в рестораны в помещении и потребление за столом даже в барах станет обязательным.

Зеленый сертификат также необходим для тренажерных залов и театров, кинотеатров и спортивных и культурных мероприятий, для участия в соревнованиях.

Нововведения направлены на обуздание роста числа заражений, обусловленного более заразным вариантом "Дельта".

"Зеленый сертификат" можно получить тем, кто привит первой дозой вакцины, а также тем, кто имеет отрицательный результат теста на коронавирус.